Маленькой Мадине Рахматжановой погибшей в приграничном конфликте посвятили книгу

В преддверии Международного дня защиты детей писатель Талантбек Шабиев презентовал книгу «Волшебный дождь».
Произведение Шабиев посвятил Мадине Рахматжановой, погибшей от минометного обстрела в Баткенской области.
«Война — это потери, слезы и кровь. Дети очень восприимчивы к таким вещам. По сюжету две подруги мечтают, чтобы войны прекратились. Они обращаются к дождю, представляют, что он волшебный и может превратить гранаты и танки в цветы», — рассказал он.
Напомним, в Лейлеке 30 апреля была похоронена 12-летняя Мадина Рахматжанова. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села в сторону Кулунду. И попала под осколки при минометном обстреле.
Бишкек24
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