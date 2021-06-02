Максат ажы Токтомушев: Перед поездкой в Москву получил разрешение у ГКНБ

Экс-муфтий отметил, что не знал о пропаже крупной суммы в ДУМК
Бывший верховный муфтий КР Максат ажы Токтомушев 23 мая сообщил кыргызстанцам о приезде в Москву. Многих удивило поведение экс-главы ДУМК, поскольку ранее суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Токтомушев в интервью телеканалу «Жалбырак тв» ответил гражданам.
«Прежде чем совершить двухдневную поездку в Москву, я попросил соответствующее разрешение у ГКНБ. Мигранты в Москве просили устроить эту встречу. Хочу выразить благодарность следствию ГКНБ. Мы законное государство. На границе сидят разумные люди, которые не стали бы попусту давать разрешение. После чего я поехал на два дня. Все было в рамках закона», - заверил он.
Бывший муфтий также прокомментировал заявление членов совета улемов, которые ранее вышли на митинг и сообщили об пропаже многомиллионных средств в бытность Токтомушева главой ДУМК.
«О пропаже средств я узнал 23 апреля. Запросил информацию у соответствующих сотрудников. Свыше 20 человек 11 мая собрались в муфтияте. Написали протокол. Зафиксировали все на видео. Мой главный бухгалтер Жениш Бекиев взял всю вину на себя и попросил прощения. Согласно протоколу, недостача составила 1 млн 14 тысяч сомов. Мой бухгалтер взял средства под депозит и проиграл из-за курсовой разницы - доллар вырос. Оказывается, он брал средства под депозит семь раз, поэтому везде указывается сумма 33 млн сомов. Он открывал счет. Я не знал об этом. Из этих средств я не брал ни сома. Побойтесь Бога. Как я могу отвечать за средства, которые не брал? Мы сказали ему скорее вернуть средства», - ответил он.
Вместе с тем Токтомушев возмутился тем, что ГКНБ взял с него подписку о неразглашении информации, озвученной на допросе, в то время как само ведомство позже сообщило, за что задержало экс-главу ДУМК.
«Это неправильно. Следствие продолжается. Заключения еще нет» , - заметил экс-муфтий.
VESTI.KG
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