Повторные выборы в Бишкеке. Заявления подали две партии

На проведение повторных выборов из бюджета дополнительно требуется 48 млн 344 тысячи сомов.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей, назначенные на 11 июля 2021 года.
Пресс-служба ведомства опубликовала основные этапы календарного плана:
Вывешивание предварительного списка избирателей до 09.06.2021 г.;
Вывешивание контрольного списка избирателей до 20.06.2021 года;
Прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей (об уточнении данных в списке избирателей) до 02.07.2021 года;
Вывешивание окончательного списка избирателей до 09.07.2021 года;
Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей с 27.05.2021 года до 13.06.2021 года (до 24:00 ч);
Регистрация списков кандидатов в депутаты городских кенешей до 20.06.2021 года;
Проведение предвыборной агитации с 20.06.2021 года до 8:00 часов 10.07.2021 года;
Проведение голосования вне помещения для голосования с 8:00 до 20:00 ч. 10.07.2021 года;
Определение результатов выборов депутатов местных кенешей до 25.07.2021 года.
На сегодня только две партии заявили о намерениях принять участие в повторных выборах. Так, «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы» подали в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию свои документы.
Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айылных кенешей. Среди них в трех городах результаты голосования были аннулированы вследствие выявления фактов подкупа и применения административного ресурса. Так, 3 мая были отменены результаты выборов в горкенеш Токмака, 11 мая аналогичное решение было принято по местным выборам в городе Оше. А 19 мая недействительными признали выборы в Бишкекский городской кенеш.
На проведение повторных выборов из бюджета дополнительно требуется 48 млн 344 тысячи сомов.
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