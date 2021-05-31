Экс-депутат ЖК добровольно перечислил в доход государства 100 млн сомов, — ГКНБ

Бывший депутат Жогорку Кенеша Сергей Ибрагимов добровольно перечислил в доход государства 100 млн сомов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
По ее данным, Госкомитетом в рамках материалов проверки проведено изучение деятельности коммерческих структур, входящих в группу компаний экс-депутата Сергея Ибрагимова, на предмет возможных финансовых нарушений, правильности исчисления и своевременности уплаты обязательных налоговых платежей.
Отмечается, что в результате проверки нарушений требований законодательства КР выявлено не было.
«Однако Ибрагимов, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, изъявил добровольное желание оказать безвозмездную финансовую поддержку и внести в доход государства 100 млн сомов для реализации первоочередных и приоритетных направлений развития государства. В настоящее время вышеуказанная сумма перечислена в полном объеме», — отметили в ГКНБ.
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