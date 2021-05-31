В Кыргызстане введут электронные водительские права. Как вам идея?

Кабинет министров планирует ввести электронные водительские удостоверения.
Об этом сегодня, 31 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Ыманалы Саркулов.
В ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс о нарушениях, которые сокращают размер штрафа по ряду нарушений правил дорожного движения, депутат Марлен Маматалиев спросил, будут ли штрафовать водителей, у которых при себе не окажется водительских прав.
"Нельзя ли посмотреть в планшете, что права имеются, они действительны, но их забыли?" - поинтересовался он.
Саркулов ответил, что кабмин намерен вводить электронные права и электронные свидетельства о регистрации транспортных средств, но для этого необходимо подбить всю базу с Государственной регистрационной службой.
"Сейчас надо собрать воедино все данные, кто и когда получал права, какая у них категория. Как только эта работа будет завершена, электронные документы будут введены", - отметил замглавы ГУОБДД.
А как вам идея введения электронных водительских удостоверений? Поделитесь своим мнением в комментариях.
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