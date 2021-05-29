(Фото) Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод

Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в Кыргызстане и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
В рамках рабочей поездки в город Минск Республики Беларусь председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод, сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.
Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в Кыргызстане и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского союза Жумаша Асаналиева.
Также председатель посетил парк имени Чынгыза Айтматова.
Источник: Кабар
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