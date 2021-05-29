(Фото) Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод

Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в Кыргызстане и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

В рамках рабочей поездки в город Минск Республики Беларусь председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.

Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в Кыргызстане и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского союза Жумаша Асаналиева.

Также председатель посетил парк имени Чынгыза Айтматова.

Источник: Кабар