(Фото) Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев в тяжелом состоянии находится в больнице 

По версии источника, у него двусторонняя пневмония
Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев попал в больницу в тяжелом состоянии. У него коронавирусная пневмония. Об этом Vesti.kg сообщил собственный источник.
На данный момент состояние Сегизбаева оценивается как крайне тяжелое. Он проходит лечение в Городской клинической больнице № 6.
Напомним, Сегизбаев отбывал наказание в СИЗО ГКНБ по делу Белизгейта.
Источник: vesti.kg
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