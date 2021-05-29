(Фото) Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев в тяжелом состоянии находится в больнице

По версии источника, у него двусторонняя пневмония

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев попал в больницу в тяжелом состоянии. У него коронавирусная пневмония. Об этом Vesti.kg сообщил собственный источник.

На данный момент состояние Сегизбаева оценивается как крайне тяжелое. Он проходит лечение в Городской клинической больнице № 6.

Напомним, Сегизбаев отбывал наказание в СИЗО ГКНБ по делу Белизгейта.

Источник: vesti.kg