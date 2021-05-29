Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова водворили в СИЗО ГКНБ до 26 июля

Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

Напомним, ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил, что он был задержан по факту коррупции и незаконного обогащения.

Установлено, что С.А.Э. занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Помимо указанного, С.А.Э. в целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями строительных компаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов.

26 мая 2021 года по подозрению в коррупции С.А.Э. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к совершению указанного преступления лиц и незаконно добытого ими имущества.

Источник: Кабар