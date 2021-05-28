Суд продлил арест Мухаммедкалыю Абылгазиеву

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев останется под арестом.

Решение о продлении меры пресечения принял Первомайский районный суд 21 мая.

«Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 21 мая 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абылгазиева М.Д. продлен до 26 июля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики», — сообщают в пресс-службе суда.

Абылгазиев подозревается в коррупции, пренебрежением своих полномочий. Одно из уголовных дел связано с договором по проекту «Кумтор»

Источник: reporter.kg