Суд продлил арест Мухаммедкалыю Абылгазиеву

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев останется под арестом.
Решение о продлении меры пресечения принял Первомайский районный суд 21 мая.
«Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 21 мая 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абылгазиева М.Д. продлен до 26 июля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики», — сообщают в пресс-службе суда.
Абылгазиев подозревается в коррупции, пренебрежением своих полномочий. Одно из уголовных дел связано с договором по проекту «Кумтор»
Источник: reporter.kg
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