Депутат Исхак Пирматов сдал мандат, его место займет Нурбек Мурашев

Исхак Пирматов сдал мандат депутата Жогорку Кенеша.
ЦИК на заседании 28 мая рассмотрит его заявление.
По словам лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова, место Пирматова займет экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. Сулайманов рассказал, что Пирматов сдал свой мандат согласно партийным договоренностям перед выборами.
Нурбек Мурашев возглавлял Министерство сельского хозяйства в 2016-2019 годы. Также он был депутатом парламента V созыва.
Источник: Азаттык
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