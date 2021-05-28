В Кыргызстане растет безработица

Из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане часть домохозяйств столкнулась с тем, что хотя бы один из членов семьи потерял работу или был вынужден вернуться из-за границы в связи с потерей заработка.

По данным министерства здравоохранения и социального развития, численность незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 1 апреля составило 102 тысячи 600 человек.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года это на 5.3% больше, а численность зарегистрированных безработных — 79.1 тысячи человек, или на 1.4% больше.

Отмечается, что из общего числа зарегистрированных безработных 46 % женщины.

Из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане часть домохозяйств столкнулась с тем, что хотя бы один из членов семьи потерял работу или был вынужден вернуться из-за границы в связи с потерей заработка. Есть опасения, что такая армия безработных обострит ситуацию с бедностью в стране.

Источник: Элгезит