В Кыргызстане авиакомпаниям запретили продавать билеты таджикистанцам? Разъяснение Минтранса

В министерстве отметили, что сообщение носит только рекомендательный характер
В Кыргызстане авиакомпаниям и турагентствам запретили продавать авиабилеты гражданам Таджикистана. Об этом сообщает агентство Tazabek со ссылкой на основателя Билет.kg, представителя авиакомпании S7 Airlines в КР Айдара Окенова.
По его словам, такое сообщение сейчас приходит всем авиакомпаниям и туристическим агентствам Кыргызстана.
Между тем Vesti.kg связались с пресс-службой Министерства транспорта и дорог, где подтвердили информацию о рассылке авиакомпаниям и турагентствам.
Как стало известно, рассылку осуществляло Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог. Однако выяснилось, что сообщение носит исключительно рекомендательный характер.
— Агентство гражданской авиации как госорган, осуществляющий политику в сфере авиации, не имеет права напрямую запрещать частным компанием продавать авиабилеты,— пояснили в Минтрансе.
Напомним, что 24 мая погранслужба ГКНБ ввела временные ограничения на въезд и выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана. Также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель-автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Источник: vesti.kg
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