Бизнесмен Тимур Файзиев объявлен в розыск

В данное время проводятся следственные мероприятия.

Следственной группой военной прокуратуры 27 мая 2021 года объявлен в розыск предприниматель - Тимур Файзиев. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, он подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории города Бишкек, а также в незаконном строительстве.

В данное время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, вчера суд заочно отправил основателя строительной компании Elite house Тимура Файзиева под стражу в СИЗО-1.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, постановлением суда в отношении подозреваемого Файзиева Т.А. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в Учреждении №1 ГСИН при Министерстве юстиции КР.

Как уточнили в суде, когда избирается мера пресечения заочно, срок не определяется.

Тимур Файзиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.43 ч.2, ст.319 ч.1 (коррупция и соучастие).

Источник: Кабар