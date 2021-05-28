Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть в Баткене

В своем выступлении Садыр Жапаров особо отметил героизм пограничников во время последних событий на кыргызско-таджикском участке границы.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил пограничную заставу «Капчыгай» в Баткенском районе и войсковую часть № 2022 Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности, дислоцирующейся в г.Баткен, сообщает пресс-служба президента КР.
Глава государства в ходе посещения ознакомился с состоянием зданий, в которых располагаются подразделения, условиями службы и проживания военнослужащих, провел с ними беседы.
Пользуясь случаем, президент лично поздравил их с профессиональным праздником — Днем пограничника Кыргызстана, пожелав всем соотечественникам мирного неба над головой.
В своем выступлении Садыр Жапаров особо отметил героизм пограничников во время последних событий на кыргызско-таджикском участке границы.
Как подчеркнул глава государства, стойкость военнослужащих Пограничной службы помогла сохранить целостность страны и предотвратить эскалацию конфликта, оставив единственный вариант для его разрешения — мирные переговоры.
Пожелав военным держать боевой дух на высоком уровне, президент оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Источник: Кабар
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