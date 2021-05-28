Торобай Колубаев: Верю в то, что метод ротации не позволит акимам засидеться на одном месте и уменьшит коррупцию

Бишкек, "Саясат. kg". Мы должны быть далеки от того, чтобы выдавать оружие нашим гражданам, живущим на границе с Таджикистаном.
— Господин Торобай, можно ли быть уверенными в том, что ротация акимов даст хорошие результаты?
— Конечно, верю в то, что метод ротации даст хорошие результаты, не позволит акимам засидеться на одном месте и уменьшит коррупцию. Кроме того, это позволит молодым кадрам набрать большой багаж, нарастить опыт. Короче говоря, ротация – правильная политика для кыргызского народа.
— К слову, предлагают после войны на кыргызско-таджикской границе наделить особым статусом пограничника жителей приграничных участков, предоставить им оружие. Смогут ли они тогда защитить границы и себя?
— Мы должны быть далеки от того, чтобы выдавать оружие нашим гражданам, живущим на границе с Таджикистаном. Даже когда мы предоставим оружие, споров будет немало. Если бы во время недавнего конфликта у них было бы оружие, нам бы не удалось остановить войну. Поэтому не нужно рассматривать такие вопросы однобоко. Никто не гарантирует, что эти люди могут продать оружие, за деньги или что-то еще. Поэтому нужно семь раз отмерить и один раз отрезать.
— У жителя села Кок-Таш Эсенбая Мажитова был сожжен дом во время прошлогоднего пограничного конфликта. В Таджикистане ему выдвинуты обвинения по тяжким статьям, в Россию отправили запрос на экстрадицию. Какие меры должно принять государство в такие моменты?
— Эсенбай Мажитов страдает от отсутствия политического решения. По правде говоря, в Таджикистане он не совершал серьезного преступления. Страдает из-за того, что не послушался Жениша Разакова, его посадили несмотря на то, что он является пострадавшим, его дом сожгли. По новому Основному закону государство дает гарантии каждому гражданину. Государство должно отстоять свою честь, не позволив осуществить его экстрадицию в Таджикистан!
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!