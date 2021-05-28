Жогорку Кенеш одобрил законопроект о статусе Баткенской области в первом чтении

В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша внесли целый ряд предложений, направленных на создание благоприятных условий для повышения социально-экономического развития Баткенской области и обеспечения ее безопасности.

На заседании Жогорку Кенеша 27 мая депутаты рассмотрели и одобрили законопроект «О статусе Баткенской области Кыргызской Республики» в первом чтении.

Инициатор – правительство, постановление № 178 от 03.05.21. Информацию по законопроекту представил первый заместитель председателя кабинета министров КР Айбек Джунушалиев.

В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша внесли целый ряд предложений, направленных на создание благоприятных условий для повышения социально-экономического развития Баткенской области и обеспечения ее безопасности.

В частности, депутат Абдывахап Нурбаев отметил, что документ будет носить декларативный характер, если не предусмотреть в нем хотя бы два реально работающих механизма – введение налоговых преференций и сокращение количества проверок для стимулирования предпринимательской деятельности в области.

Депутат Иса Омуркулов добавил, что реализация рассматриваемого законопроекта должна осуществляться на основе анализа исполнения постановления правительства от 2012 года о развитии приграничных территорий. По его словам, все мероприятия должны иметь подкрепленные источники финансирования. «Кроме того, у вас должна быть реальная программа по выведению айыл окмоту Баткенской области из дотационного положения, поскольку все они зависимы от государственных субсидий», - подчеркнул парламентарий, призвав власти эффективнее использовать возможности Кыргызско-российского фонда развития для кредитования местных инвесторов.

Депутат Карамат Орозова поставила вопрос об усилении системы обеспечения пограничной безопасности, обустройстве государственной границы и развития ее инфраструктуры, в том числе депутат предложила открыть военный городок на границе с Таджикистаном. Депутат Таабалды Тиллаев рекомендовал усилить полномочия не только полномочного представительства Правительства в Баткенской области, как это предлагается законопроектом, но и наделить особыми административными функциями районные администрации.

Депутат Махабат Мавлянова поставила вопрос об открытии особой экономической зоны в Баткене, предполагающей освобождение от налогов и бесплатное предоставление земли для инвесторов.

Депутат Мурадыл Мадеминов, говоря о текущей ситуации вокруг Айдаркенского ртутного комбината, Кадамжайского сурьмяного комбината, ЗАО «Южно-Кыргызский цемент», подчеркнул, что само правительство допустило ряд ошибок, приведших к упадку промышленности Баткенской области. «Но и сейчас не поздно протянуть руку помощи для возрождения этих предприятий», - заключил М.Мадеминов, отметив, что по всему миру неуклонно растет спрос на ртуть и сурьму.

Источник: Кабар