(Фото) Марипов прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Кроме того, глав делегаций примет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Минск Республики Беларусь.

В ходе заседания главы правительств и члены делегаций обсудят широкий спектр вопросов интеграции и развития сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина.

На полях мероприятия председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов и премьер-министр Азербайджана Али Хидаят оглы Асадов проведут двустороннюю встречу.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, глав делегаций примет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В состав кыргызской делегации вошли: заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных и других органах СНГ Эрмек Ибраимов, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова, заведующий отделом международного сотрудничества администрации президента КР Айбек Айдарбеков.

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