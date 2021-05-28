ОАО «МАМ» в коллаборации с MegaCom запустили онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24

Бишкек, "Саясат. kg". Интернет-трафик при его использовании для абонентов MegaCom не тарифицируется.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» (ОАО «МАМ») и ЗАО «Альфа Телеком (торговая марка MegaCom) запустили совместный сервис «Табло авиарейсов» в мобильном приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для удобства и осведомленности граждан и гостей Кыргызстана.

Теперь все пользователи MEGA24, в том числе и абоненты других мобильных операторов КР, смогут просматривать онлайн-расписание авиарейсов международных аэропортов «Манас» и «Ош» в разделе «МегаПортал».

Необходимые данные об интересующем рейсе доступны в любое время: в приложении вы найдете информацию о времени вылетов и прилетов, направлениях, названии авиакомпаний, статусах рейсов (на регистрации, вылетел/приземлился, отмена, посадка и др.).

Использование сервиса позволит пользователям расширить опыт применения цифровых технологий, а ОАО «МАМ» и MegaCom» – обеспечить предоставление качественных онлайн-услуг и создать комфортные условия для передвижения внутри страны и за ее пределами соотечественникам, предпочитающим путешествовать воздушным транспортом.

Сервис «Табло авиарейсов» выполнен в удобном интерфейсе и доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Интернет-трафик при его использовании для абонентов MegaCom не тарифицируется.

Данный сервис является первым проектом в рамках Меморандума о партнерстве, подписанного ОАО «МАМ» и MegaCom». Целью подписания документа является цифровизация государственных услуг в сфере авиасообщения и упрощение их использования гражданами и гостями КР.