В Кыргызстане предложили копить пенсию в золоте

Депутат Жогорку Кенеша С.Ибраев вынес законопроект, где предложил внести изменения в некоторые законы, касающиеся пенсии.

Согласно документу, предлагается создать три пенсионных фонда:

1. Страховой фонд - 2% от заработной платы, полученной по всем основаниям. Основное внимание уделяется солидарной части пенсионной системы, которая используется для выплаты пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

2. Основной фонд - взнос в размере 13% от заработной платы, полученной по всем основаниям. Гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим установленный пенсионным законодательством стаж государственного пенсионного социального страхования (для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет).

3. Накопительный фонд - взнос в размере 13% от полученной заработной платы по всем основаниям. Зачисляется на лицевой пенсионный счет граждан. Средства этого фонда будут направлены на сбор средств на выплату пенсий держателям основных счетов.

Страховой фонд остается стабильным и неизменным во все периоды.

Базовый фонд создается для текущих выплат пенсионерам. В начале проекта по модернизации экономики этого часто бывает недостаточно. Образовавшийся дефицит будет покрываться из бюджета. Третий фонд нашей концепции - новизна, поэтому давайте посмотрим на нее как можно шире.

Основой пенсионной системы предлагается сделать накопительный пенсионный фонд, в который юридические лица переводят определенный процент доходов своих сотрудников. При выходе на пенсию каждый гражданин получит в этот фонд ту сумму пенсионных накоплений, которую он перечислил из своей заработной платы. Такой подход справедливый. Тот, кто работает, получает такую же пенсию.

Государство не может вмешиваться в эти счета. Более того, безопасность пенсионных накоплений должна быть защищена соответствующим законодательством и стать конституционной нормой.

Накопительный фонд - это долгосрочный вклад гражданина до достижения им пенсионного возраста. Итак, основная проблема - как защитить эти деньги от инфляции? Если этого не сделать, прожить на эту сумму при выходе на пенсию будет невозможно.

Национальная валюта слабая, акции киргизских компаний - очень рискованные инвестиции в долгосрочной перспективе, невозможно инвестировать в иностранную валюту и акции глобальных компаний, потому что нам нужно развивать собственную экономику, а не иностранную. Ситуация сложная. Но мы предлагаем решение этой проблемы.

Золото. За последние сто лет оно выросло почти в сто раз по отношению к доллару и примерно в семь раз с начала века.

Предлагается создать половину фонда накопления - в золоте, а половину - в национальной валюте. Это обеспечивает беспрецедентную надежность пенсионных фондов.

Сочетание все еще слабой национальной валюты со значительной долей сильного золота защитит пенсии граждан Кыргызстана от падения цен по сравнению со странами с сильной валютой. Наша собственная золотодобыча будет основным источником золота в КР. В Кыргызстане много золота, и со временем оно неизбежно будет играть более важную роль в экономике.

Следующий вопрос: золото по-прежнему «мертвый груз»? Если оно будет реализовано, высок риск потерять пенсионные накопления граждан, что является настоящей катастрофой. Поэтому мы предлагаем другое решение.

Каждые три года граждане имеют право (но не обязаны) конвертировать половину своих пенсионных накоплений в золото и в национальную валюту и использовать эти деньги для покупки жилья и коммерческой недвижимости.

Если у них нет жилья и они проживают в съемной квартире, у них будет возможность владеть таким жильем. Вы также можете использовать эти деньги для выплаты ипотечного долга. Если у вас есть собственный дом, вы можете снимать квартиру и получать доход.

Купить дом на небольшую сумму невозможно. Однако золото можно использовать для этих целей по прошествии гораздо более длительного периода времени, чем трех лет. Вы также можете разрешить прямым родственникам собирать средства.

Распределение взносов в разные фонды должно со временем меняться. Например, взносы в базовый фонд могут уменьшаться на 1% каждые три года, а взносы в накопительную часть могут увеличиваться на тот же 1%. К сожалению, это связано с постепенным сокращением количества пенсионеров, у которых из-за смерти мало сбережений.

Целесообразно увеличить накопительный фонд на 1% за счет уменьшения отчислений в основной фонд, а также повысить уровень зарплатных отчислений в накопительный фонд еще на 1%. Увеличение пособий для работающих граждан не будет значительным, но позволит пенсионерам со временем иметь гораздо более высокий уровень жизни.

В конце концов, базовый блок не должен «исчезнуть полностью». Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам не могут успешно работать и получать хорошую зарплату. Поэтому, например, для поддержки таких слоев населения этот минимум может быть установлен на уровне 5-8% и далее не снижаться.

Предлагаемое в этом документе распределение пенсионных фондов носит экспертный характер и требует разъяснения при детальном изучении этого вопроса. При этом следует учитывать, что чем меньше доля золота в пенсионных накоплениях, тем меньше они защищены от падения цен, тем меньше потенциал для финансирования недвижимости, что тормозит рост важнейших секторов экономики.

Опыт Сингапура показывает, что такая схема использования пенсионных накоплений позволила создать сильную строительную отрасль, обеспечить население жильем и построить офисную структуру для мирового финансового центра.

После выхода на пенсию нельзя разрешать гражданам «поспешно снимать» все деньги со своих личных пенсионных счетов. Необходимо установить максимальный ежемесячный вывод. Этот расчет самый простой - разделите накопленную сумму на количество месяцев, оставшихся до предполагаемого конца срока службы. Подведите итоги и добавьте еще два-три года, чтобы у людей не закончился хлеб в старости. Если на момент его смерти все деньги не были потрачены, они переводятся в накопительные пенсионные фонды наследников.

Сами деньги пенсионерам выплачиваются в национальной валюте. В этом случае золото - не средство платежа, а только антиинфляционный актив. Причитающаяся пенсионеру сумма выплачивается равными долями из национальной валюты и путем конвертации средств в золото.

Другой важный вопрос - как обеспечить гражданам КР эффективную процедуру накопления золота на пенсионных счетах? Речь не должна идти о миллионах жителей. К сожалению, сегодня в мире есть такие технологии - быстроразвивающиеся цифровые платформы, основанные на технологиях блокчейн, которые гарантируют сохранность денег как в национальной валюте, так и в виде золота. Остается только вывести их на финансовый рынок Кыргызстана.

Источник: Кабар