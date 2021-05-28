Ташиев: Пограничники с честью выдержали испытания во время конфликта на границ

Мы по праву гордимся вами и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Кыргызскую Республику.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Текст поздравления главы Комитета:

«Уважаемые товарищи пограничники и ветераны Пограничной службы ГКНБ КР!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!

Защита государственной границы – это ответственная, сложная часть обеспечения безопасности нашего государства и требует координации деятельности воинских формирований и правоохранительных органов, принятия мер по борьбе с терроризмом, наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией.

И от вашего добросовестного подхода к исполнению своих обязанностей зависит безопасность наших сограждан.

Одним из примеров вашей доблести являются недавние события, где военнослужащие пограничники и бойцы отрядов специального назначения Пограничной службы с честью выдержали испытания во время конфликта в приграничном районе на юге страны.

Благодаря вашим усилиям, жители нашей страны могут спокойно спать в своих домах.

Мы по праву гордимся вами и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Кыргызскую Республику.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и достижений в службе!»