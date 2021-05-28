Бейшенбек Абдразаков, экс-депутат: «Если раньше акимы приходили на должность, передав лидерам партий взятку в 50-100 тысяч долларов, то нынешние пришли по итогам конкурса»

Бишкек, "Саясат. kg". Ротация давала хороший результат в советское время.

— Господин Бейшенбек, можно ли быть уверенными в том, что ротация акимов даст хороший результат? Потому что отдельные люди говорят – от перемены мест слагаемых сумма не изменится, ротация ничего не даст.

— Ротация давала хороший результат в советское время. Но в нынешних условиях все зависит от того, как акимы желают служить народу. У акимов повысился статус, теперь они не являются представителями партии или правительства, они представляют президента. Раньше тремя заместителями акима были члены трех партий и каждый тянул одеяло на себя, как басне. Кроме того, акимы передавали лидерам партий взятку в 50-100 тысяч долларов за свою должность. Купив должность, они занимались коррупцией, чтобы окупить расходы. Нынешние пришли по итогам конкурса, теста, своими силами. Нужно наделить акимов полномочиями и ждать от них отчета. Раз в год аким должен отчитаться перед своим народом! Власть, которая не отчитывается, является коррумпированной!