Республику назовут «Манасом»?

Время от времени у нас поднимается вопрос изменения названий улиц или районов.
В последнее время вовсе предлагают изменить название страны. Понимают, что народ такое предложение не поддержит, но все равно выступают с такими предложениями.
Ранее участвовавший в президентских выборах кандидат, пытающийся показать себя близким к Путину человеком Акбаралы Айтикеев предложил изменить название страны на «Кыргызская Республика – Манас». По его мнению, если страну назовут в честь эпического героя, то это положительно отразится на жизни народа, а семь заповедей Манаса могут послужить реальным курсом развития страны.
Письма с такими предложениями он направил президенту КР и спикеру ЖК. Конечно, в демократической стране всем дозволено озвучивать свои предложения, выражать мнение. Но разве что-то изменится от изменения названия страны? Страна будет развиваться? Когда мы поймем, что улучшение уровня жизни народа и развитие экономики никак не зависит от названия страны?
Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 26.05.2021 / стр. 3
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