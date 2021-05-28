Соответствуют ли требованиям безопасности дома, строящиеся в Баткене?

«Дома «финского» типа не отвечают полностью требованиям безопасности.

Все мы радовались, когда начали строиться новые дома на месте разрушенных в результате нападения Таджикистана. Группа волонтеров, состоящая из сотрудников нескольких общественных организаций в Оше, опубликовала отчет о семьях и домах в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области. В отчете волонтеры, опираясь на представителей местных властей, указали, что вместо домов, которые сгорели, строятся дома из легких конструкций.

Руководитель Ошского филиала международного центра «Интербилим» Гулгакы Мамасалиева, которая является членом волонтерской группы, сообщила, что по этой причине дома неустойчивы к пожарам и возможным селевым сходам.

«Дома «финского» типа не отвечают полностью требованиям безопасности. Так как они имеют легкую конструкцию. Возникает вопрос — насколько они устойчивы к пожарам или возможным несчастным случаям. Эти дома быстро воспламеняемые», — сказала Мамасалиева.

Также Мамасалиева отметила, что высота фундамента строящихся домов составляет всего 25 см. По словам волонтеров, строительство из ОСП (ориентированно-стружечные плиты) и пластика может быть небезопасным с экологической стороны, так как материал не обладает воздухопроводимостью. В то же время правозащитники отметили в отчете, что дома можно разобрать и построить и в другом месте, они также обладают хорошей теплоизоляцией.

По данным отчета волонтеров, дома из легких конструкций возводит правительство Турции. Но и кыргызское правительство выделило на восстановление приграничных сел 700 млн сом — из них 200 млн сомов должны были направить на строительство домов.

Надеемся на хоть какую-то реакцию правительства по этому поводу.

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 26.05.2021 / стр. 2