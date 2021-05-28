Мигрантов заменят заключенные…

Вместе с тем министр отметил, что это важное и интересное предложение.

В России рассматривается такой вопрос. Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложение Федеральной службы исполнения наказаний России по привлечении к работе заключенных, которые могли бы заменить мигрантов. По его словам, в России можно привлечь к работам около 180 тысяч мигрантов. Но в стране в данный момент создано только 8 тысяч рабочих мест для заключенных.

«Прозвучало правильное предложение заменить мигрантов гражданами, отбывающими наказание. Потому что на крупных стройках, объектах можно отстроить исправительные центры, у отбывающих наказание есть квалификация», — сказал министр.

Вместе с тем министр отметил, что это важное и интересное предложение. Потому что отбывающие наказание получают зарплату, не выпадают из общества, будут выполнять обязанности, определенные судом.

Это говорит о том, что в России ощущается дефицит рабочих рук. Остается только надеяться, что такое решение российских властей не отразилось на наших соотечественниках, трудящихся на строительных объектах.

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 26.05.2021 / стр. 3