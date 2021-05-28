Тимур Саралаев: Для большей части простого населения неважно, кто приходит на должность акима, а кто уходит

Бишкек, "Саясат. kg". Чтобы не быть голословным, приведу в пример два крупных района, расположенные недалеко от столицы.

— Тимур, можно ли быть уверенными в том, что ротация акимов даст хороший результат? Появились те, кто уверены в том, что ротация ничего не даст.

— Ротация на уровне руководителей районов – новое явление, есть позитивные стороны. Поэтому этот метод может дать плоды на каком-то уровне. Например, в больших районах это помешает группам людей сблизиться с местными властями.

Но в то же время в этих больших районах живут разные люди. Чтобы не быть голословным, приведу в пример два крупных района, расположенные недалеко от столицы. Жители Аламудунского и Сокулукского района серьезно отличаются, в том числе по нраву. У подножия гор живут люди, которые мыслят свободно, говорят открыто и спускаются гор во время переворотов. В средней зоне живет немало кыргызов, которые больше говорят на русском, чем родном языке. Некоторые из них подхалимствуют. Для них неважно, кто приходит во власть, кто уходит. А нижняя зона полна мигрантов, там осели приехавшие из Узбекистана и Таджикистана. Есть представители других национальностей. В некоторых селах кыргызы находятся в меньшинстве, поэтому для них будет интересно назначение выходцев из южных областей.

Что касается жителей сел, расположенных у подножия горы, то они хотят, чтобы акимом стал «их парень». В целом метод ротации хорош. Но только в теории, а как будет на практике – увидим.