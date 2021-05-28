Повторные выборы в Бишкекский, Ошский и Токмакский горкенеши назначены на 11 июля
Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба Администрации президента.
Так, в целях проведения повторных выборов депутатов местных кенешей в связи с признанием недействительными результатов выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции, статьями 39, 58 закона «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:
- Назначить повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей на воскресенье, 11 июля 2021 года;
- Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством;
Кабинету министров:
- выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
- в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан.
Мэриям городов Бишкек, Ош и Токмок:
- оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов;
Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Источник: Элгезит
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