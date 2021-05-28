Представители ТРЦ заверили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований
В мэрии обсудили открытие детских развлекательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, накануне вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева встретилась с представителями Ассоциации детских развлекательных центров.
На встречу пришли представители ТРЦ «Технопарк», «Азия Молл», «Иллюзион», «Скай парк», «Бублик».
Стороны обсудили возможность возобновления деятельности данных площадок с учетом соблюдения алгоритмов и всех санитарно-эпидемиологических норм.
Представители ассоциации заверили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований, а также провести вакцинацию сотрудников.
Вице-мэр заметила, что данный вопрос будет вынесен на очередное заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.
Отмечается, что в столице эпидситуация остается напряженной. На 27 мая этого года 238 новых случаев коронавирусной инфекции и пневмонии, выздоровели 271 человек, за сутки умерли трое.
Источник: vesti.kg
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