В мэрии обсудили открытие детских развлекательных центров

Представители ТРЦ заверили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований

В мэрии обсудили открытие детских развлекательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, накануне вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева встретилась с представителями Ассоциации детских развлекательных центров.

На встречу пришли представители ТРЦ «Технопарк», «Азия Молл», «Иллюзион», «Скай парк», «Бублик».

Стороны обсудили возможность возобновления деятельности данных площадок с учетом соблюдения алгоритмов и всех санитарно-эпидемиологических норм.

Представители ассоциации заверили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований, а также провести вакцинацию сотрудников.

Вице-мэр заметила, что данный вопрос будет вынесен на очередное заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

Отмечается, что в столице эпидситуация остается напряженной. На 27 мая этого года 238 новых случаев коронавирусной инфекции и пневмонии, выздоровели 271 человек, за сутки умерли трое.

Источник: vesti.kg