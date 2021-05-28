Суд заочно заключил под стражу Тимура Файзиева

Суд заочно отправил основателя строительной компании Elite house Тимура Файзиева под стражу в СИЗО-1.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, постановлением суда в отношении подозреваемого Файзиева Т.А. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении №1 ГСИН при Министерстве юстиции КР.

Как уточнили в суде, когда избирается мера пресечения заочно, срок не определяется.

Напомним, Тимур Файзиев обвиняется в совершении преступления предусмотренного ст.43 ч.2, ст.319 ч.1 (коррупция и соучастие).

Источник: Кабар