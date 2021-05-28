Кыргызстанец получил на Камчатке полгода колонии за незаконное пересечение границы

«В апелляционной жалобе адвокат считал назначенное наказание чрезмерно суровым, не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления»
На Камчатке апелляционная инстанция краевого суда отказалась изменять приговор гражданину Кыргызстана, который был отправлен на полгода в колонию-поселение за незаконное пересечение государственной границы России, сообщают СМИ со ссылкой на суд.
Отмечается, что при вынесении вердикта был учтен тот факт, что мужчина в 2018 году уже совершал такое преступление и тогда он был оштрафован на 25 тыс. рублей. Мигранта выдворили и запретили ему въезд в Россию, но он все равно приехал.
«В апелляционной жалобе адвокат считал назначенное наказание чрезмерно суровым, не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления», - рассказали в суде, где с мнением защитника не согласились и оставили вердикт в силе.
Источник: Кабар
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