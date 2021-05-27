Динара Молдошева назначена директором Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций

Динара Молдошева назначена директором Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Молдошева Динара Автандиловна назначена директором Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.