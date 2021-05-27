Добыча золота на Кумторе идет согласно плану – «КГК»

Работа на руднике Кумтор продолжается в штатном режиме, сообщает ЗАО «Кумтор голд компани».

По данным компании, добыча золота идет согласно плану. «В этом убедился временный управляющий компании Тенгиз Болтурук, который побывал на месторождении. Он ознакомился с ходом работ на карьере и обогатительной фабрике. Также провел встречу с главами отделов и коллективом Кумтора», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар