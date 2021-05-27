ЗАО «Кумтор голд компани» набирает студентов для летней практики

ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявляет о запуске ежегодной программы летней практики для студентов вузов.

Как сообщает компания, программа летней практики создана с целью предоставления студентам вузов практического опыта работы и была разработана для выявления и развития талантов, обеспечивая компанию и Кыргызстан резервом кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки. Программа является одним из эффективных проектов на протяжении более 15 лет.

Ежегодная программа летней практики ЗАО «Кумтор Голд Компани» рассчитана на студентов третьих и четвертых курсов вузов КР.

Участники программы отбираются на конкурсной основе. Продолжительность летней практики составляет 3 месяца – с июня по август, практика является оплачиваемой.

Компания ведет отбор студентов по различным направлениям, которые определяются исходя из производственных целей. Отбор участников проводится в три этапа: предварительное рассмотрение поданных заявлений, тестирование и собеседование.

Подробная информация о начале приема заявлений на участие в программе будет объявлена в начале июня 2021 года на сайте компании.

Источник: Элгезит