ЗАО «Кумтор голд компани» набирает студентов для летней практики

ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявляет о запуске ежегодной программы летней практики для студентов вузов.
Как сообщает компания, программа летней практики создана с целью предоставления студентам вузов практического опыта работы и была разработана для выявления и развития талантов, обеспечивая компанию и Кыргызстан резервом кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки. Программа является одним из эффективных проектов на протяжении более 15 лет.
Ежегодная программа летней практики ЗАО «Кумтор Голд Компани» рассчитана на студентов третьих и четвертых курсов вузов КР.
Участники программы отбираются на конкурсной основе. Продолжительность летней практики составляет 3 месяца – с июня по август, практика является оплачиваемой.
Компания ведет отбор студентов по различным направлениям, которые определяются исходя из производственных целей. Отбор участников проводится в три этапа: предварительное рассмотрение поданных заявлений, тестирование и собеседование.
Подробная информация о начале приема заявлений на участие в программе будет объявлена в начале июня 2021 года на сайте компании.
Источник: Элгезит
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