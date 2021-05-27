(Фото) Смертельное ДТП в Суусамыре. Погибшие имели при себе крупные суммы денег

В Суусамырской долине на трассе Бишкек-Ош 26 мая произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

По данным МЧС, столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и большегрузный MAN. Двое мужчин, две женщины и ребенок скончались на месте. Спасатели вытащили тела погибших и передали сотрудникам МВД.

По данным УВД Чуйской области, на месте сотрудники милиции составили протоколы осмотра места пришествия и схемы. У погибшей З.З., 1963 года рождения, в сумке были обнаружены документы и денежные средства в сумме 17 тыс. сомов, у водителя автомашины Toyota Camry Ж.А., 1992 года рождения, также были обнаружены документы и денежные средства в сумме 13 тыс. 200 сомов. В ходе дальнейшего осмотра автомобиля передним пассажирским сиденьем была обнаружена борсетка черного цвета, принадлежащая погибшему К.Р., 1963 года рождения. В ней было обнаружено 594 тыс. сомов.

Вместе с тем, в милиции отметили, что информация об обнаружении 840 тыс. сомов на месте происшествии, не соответствует действительности.

Общая сумма обнаруженных денег в настоящее время составляет 624 тыс. 200 сомов, которые, в свою очередь, сотрудники милиции изъяли до выяснения всех обстоятельств дела. В ходе допроса родственников погибшего К.Р. было установлено, что у него имелись около 600 тыс. сомов.

В настоящее время сотрудники милиции проводят ряд следственных и оперативных мероприятий. В целях всесторонней и объективной проверки Службой внутренних расследований проводится служебная проверка.

Источник: Элгезит