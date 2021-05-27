Марлен Маматалиев предлагает объединить выборы в парламент и местные кенеши

Депутат отметил, что народ уже устал от голосования
Депутат ЖК Марлен Маматалиев на заседании парламента предложил объединить парламентские выборы с выборами в местные кенеши.
- В Бишкеке, Оше и Токмоке отменили выборы, - напомнил он. - Президент выпустит указ в течение месяца, затем в течение 45 дней будет определен период выборов. Так, это дело растягивается до августа. Потом будут выборы в Жогорку Кенеш. Предлагаю объединить их. Во-первых, решился бы вопрос с финансированием. Во-вторых, летом на выборах людей в этих городах не будет. К тому же народ и так устал от выборов.
Вместе с тем парламентарий напомнил, что через месяц состав ЦИК должен быть полностью изменен.
- Заканчивается срок работы действующего состава, - продолжил Маматалиев. - В это время планируют провести выборы. В Центризбиркоме меняется состав. Возможно, все запутаются. И без того некоторые члены ЦИК стали рабами доллара, Франклина. Мы ведь видим, какие там проходят махинации.
Источник: vesti.kg
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