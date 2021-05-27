Нуржан Шайлдабекова: Гендерное равенство является важной основой устойчивого развития любой страны

Избирательная система Кыргызстана находилась с 2015 года в процессе реформы, демократизации.

«Гендерное равенство является важной основой устойчивого развития любой страны», - сказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова на круглом столе на тему: «Женщины-депутаты – сильное местное самоуправление», который проходит в Бишкеке.

По ее словам, национальное развитие страны на прямую связано с тем, насколько кыргызстанские женщины будут участвовать и занимать руководящие должности в обществе, в экономике страны. Путь к целям устойчивого развития в КР во многом зависит от того, насколько государство сможет ускорить свои действия по выполнению обязательств по гендерному равенству и правам женщин.

«Избирательная система Кыргызстана находилась с 2015 года в процессе реформы, демократизации. Имеется ряд достижений этой реформы. И в рамках реформы очень важно было обеспечить активное участие женщин в выборных процессах, как в качестве избирателей, так и кандидатов. И в этой связи стратегии совершенствования законодательств о выборах, которая была принята в 2018 году, вопрос инклюзивности, то есть вовлеченности и полной реализации активного и пассивного избирательного права женщин был включен в качестве стратегической цели №1. И сегодня мы сможем проанализировать, как двигались, что было успешно и какие проблемы остаются. И в рамках этой стратегии был включен вопрос резервирования 30% мандатов айыльных кенешей для женщин», - сказала глава Центризбиркома.

Источник: Кабар