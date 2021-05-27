(Фото) Первая леди Айгуль Жапарова прошла вакцинацию от коронавируса

Состояние первой леди хорошее.

Супруга президента Кыргызстана Садыра Жапарова – первая леди Айгуль Жапарова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Состояние первой леди хорошее.

Айгуль Жапаровой был выдан бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.