ГКНБ задержал Суракматова. Активы экс-мэра и его близких оценили в 50 млн долларов

По факту коррупции и незаконного обогащения задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в мэрии г.Бишкек и ее структурных подразделениях установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов.

Установлено, что С.А.Э., занимая руководящую должность в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Помимо указанного, С.А.Э. в целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями строительных компаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов.

В результате указанной коррупционной схемы активы С.А.Э. и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 50 млн долларов.

Так, 26 мая 2021 года по подозрению в коррупции С.А.Э. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к совершению указанного преступления лиц и незаконно добытого ими имущества.

Источник: Кабар