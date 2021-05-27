Местный бюджет получил от «Джеруя» почти 3 млн сомов за экологические платежи – и это только за полтора месяца

За период строительства Таласского золоторудного комбината (ТЗРК) в 2018-2020 гг. экологические платежи составили более 2 млн сомов.

ОсОО «Альянс Алтын» производит экологические платежи в строгом соответствии с «Методикой определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республики», утвержденной постановлением правительства КР от 19 сентября 2011 года. Об этом сообщает ОсОО «Альянс Алтын».

За период строительства Таласского золоторудного комбината (ТЗРК) в 2018-2020 гг. экологические платежи составили более 2 млн сомов. После пуска ТЗРК, только за полтора месяца I квартала т.г., в Таласское территориальное управление перечислено 2 млн 550 тыс. 873 сомов.

С начала разработки месторождения «Джеруй» в ОсОО «Альянс Алтын» разработана и внедрена программа экологического мониторинга за состоянием окружающей среды в зоне влияния предприятия. Программа мониторинга рассчитана на охват всех сезонов года. Так, в феврале 2021 года проведены исследования природных вод на лицензионной и прилегающей к месторождению территориях, а также работы по оценке эффективности золоулавливающих установок в котельных ТЗРК, работающих в отопительный сезон.

«Исследования поверхностной воды проведены на 20-ти мониторинговых постах и в лабораторных условиях по 45 показателям. Результаты обследования качества природной воды не выявили отрицательных отклонений, все показатели химического состава находятся или в пределах допустимой концентрации, или ниже чувствительности метода анализа. Состав и качество воды в реках Джеруй, Чон-Чычкан, Кульмамбес, Туш-Ашуу, Уч-Кошой соответствует характеристикам, ранее установленным для зимнего сезона (межень). По итогам обследования наблюдательных скважин ниже и выше хвостохранилища ТЗРК влияние хвостовых отходов на подземные воды не выявлено, так как дренажная вода в скважинах не обнаружена» , — сказали в ОсОО.

Результаты обследования работы золоулавливающих установок в котельных предприятия показали, что эффективность очистки выбросов котельных от золы находится на уровне паспортных значений и таким образом удовлетворяет нормативным требованиям.

Источник: reporter.kg