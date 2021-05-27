(Видео) Темир Сариев побывал на допросе в Военной прокуратуре

Бывшего премьер-министра Кыргызстана Темира Сариева накануне, 26 мая, вызвали на допрос в Военную прокуратуру.

Его допрашивали по поводу соглашений по месторождению Кумтор, после чего отпустили, сообщает Kaktus.media.

Поясним, ранее депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров обвинил бывших президентов и премьер-министров в ситуации с Кумтором. В частности, относительно Темира Сариева заявил, что, будучи премьер-министром, он предъявил претензию компании Centerra на 6 млрд 698 млн 900 тыс. сомов, но не стал эту сумму взыскивать. Сам Сариев эту информацию опроверг.

«Тут все упирается в договор 2009 года. В 2009 году договор ратифицировал парламент и в придачу закрепили Конституционным судом, который признал его правильным и защищающим все интересы. Поэтому «Центерра» всегда говорит, что если мы нарушим условия договора, то они обратятся в международный арбитраж, а наши суды они не признают. Потому что это прописано в условиях договора. Теперь Акылбек Жапаров говорит, что договор подписали, злоупотребляя положением. Но он сам был членом правительства, был на должности первого вице-премьер-министра. Все решения принимало же правительство. Его внесли в парламент и закрепили насильно», — отметил Сариев.

По словам экс-премьера, в 2012 году, когда он был министром экономики, была создана комиссия по «Кумтору», куда он был включен.

«Меня сделали председателем, хотя я говорил, что возглавлять комиссию должен премьер-министр Омурбек Бабанов или вице-премьер. Бабанов тогда попросил меня возглавить комиссию и сказал, что я всегда принимаю принципиальную позицию. Я согласился, но попросил тогда не вмешиваться», — сказал Сариев.

По его словам, осенью премьер-министром стал Жанторо Сатыбалдиев, а в феврале он представил отчет о работе комиссии в парламенте. И многие депутаты благодарили за принципиальную позицию и объемный отчет.

«А всего в комиссию входило 27 человек, в том числе эксперты и представители гражданского общества. Мы даже пригласили международную компанию AMEC Foster Wheeler, которая также дала свое заключение», — пояснил бывший глава правительства.

Источник: Элгезит