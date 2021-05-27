Выявлен факт махинаций с земельным участком, выданным под строительство дипгородка, — ГП КР

Прокуратурой Ленинского района Бишкека выявлена коррупционная схема при оформлении государственных актов о праве частной собственности на земельные участки общей площадью 3,80 га., расположенных в юго-западной части столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, прокурорской проверкой установлено, что 8 декабря 1997 года при содействии МИД КР постановлением мэрии Бишкека директору ОсОО «Б.К.Р.», который одновременно являлся почетным консулом иностранного государства в Кыргызской Республике, предоставлен в пользование на условиях договора аренды земельный участок площадью 6,8 га, под строительство резиденции иностранного государства.

«Однако, бывший начальник Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество М.Т. и другие должностные лица данного ведомства с целью извлечения материальной выгоды, войдя в преступный сговор с директором вышеуказанного ОсОО, не выплачивавшего денежные средства за аренду земельного участка, 1 ноября 2006 года незаконно оформили и выдали государственные акты о праве частной собственности на четыре земельных участка общей площадью 3,80 га, из вышеуказанных 6,8 га. Их рыночная стоимость составляет более 800 млн сомов.

Более того, до настоящего времени не спроектирована и не построена резиденция иностранного государства, строительство которой являлось основанием для получения вышеуказанного земельного участка», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в целях отмены незаконно выданных правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов прокуратурой района в мэрию Бишкека внесено предписание об устранении нарушений требований нормативных правовых актов и собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 319 (коррупция) УК КР.

Источник: Элгезит