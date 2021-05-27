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Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции

Экс-мэра столицы водворили в ИВС

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их информации, бывший градоначальник подозревается в незаконном обогащении. Суракматов, используя служебное положение, совершал незаконные сделки с земельными участками.

26 мая Азиз Суракматов был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: vesti.kg

           

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