Создан Координационный совет партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства Кыргызстана

Министерство сельского, водного и лесного хозяйства КР создаст Координационный совет партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав Координационного совета партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства войдут национальные партнеры (ключевые государственные органы), партнеры по развитию (посольства иностранных государств в КР, доноры, международные организации) и финансовые институты.
«В настоящее время мы выделяем для себя несколько приоритетных направлений для устойчивого развития сельского хозяйства в стране и расширении экономического потенциала. Мы планируем, что Координационный Совет станет катализатором и той дискуссионной площадкой, которая поможет двигаться в направлении цифровизации сельского хозяйства и развития инноваций, устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом», - заявил министр Аскарбек Джаныбеков.
Источник: Кабар
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