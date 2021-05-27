Создан Координационный совет партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства Кыргызстана

Министерство сельского, водного и лесного хозяйства КР создаст Координационный совет партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав Координационного совета партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства войдут национальные партнеры (ключевые государственные органы), партнеры по развитию (посольства иностранных государств в КР, доноры, международные организации) и финансовые институты.

«В настоящее время мы выделяем для себя несколько приоритетных направлений для устойчивого развития сельского хозяйства в стране и расширении экономического потенциала. Мы планируем, что Координационный Совет станет катализатором и той дискуссионной площадкой, которая поможет двигаться в направлении цифровизации сельского хозяйства и развития инноваций, устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом», - заявил министр Аскарбек Джаныбеков.

Источник: Кабар