Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области

Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 27–29 мая с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщили в администрации президента.

Глава государства проведет встречи с жителями приграничных сел, непосредственно на месте ознакомится с ситуацией в целях ускорения процесса по делимитации и демаркации участков государственной границы.