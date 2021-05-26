Экс-мэр Азиз Суракматов вызван на допрос в ГКНБ

Сообщается, что на допрос он был вызван сегодня к 16:00.

Бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Сообщается, что на допрос он был вызван сегодня к 16:00.

Подробности будут сообщены позже