(Фото) Китай передал Кыргызстану военную технику

Военно-техническая помощь оказана в рамках реализации подписанных ранее договоренностей между Вооруженными силами КР и КНР.

В Бишкеке 26 мая состоялась церемония передачи военно-технического имущества, предоставленного Народно-освободительной армией Китая Вооружённым силам КР в качестве безвозмездной военно-технической помощи.

Как сообщает пресс-служба Минобороны КР, в мероприятии приняли участие министр обороны Таалайбек Омуралиев и посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвень.

Военно-техническая помощь оказана в рамках реализации подписанных ранее договоренностей между Вооруженными силами КР и КНР.

Источник: reporter.kg