Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова

Адвокат Сооронбая Жээнбекова Асылбек Кочкоров назвал «клеветой» заявление активиста и заявил о намерении экс-президента подать в суд на Мелиса Аспекова.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков и его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков подали иск о защите чести и достоинства в Аламудунский районный суд против активиста Мелиса Аспекова.

Как рассказал «Азаттыку» пресс-секретарь Чуйского областного суда Байыш Байгазинов, гражданский иск поступил 25 мая. Основанием для обращения в суд стали высказывания активиста о якобы финансировании Жээнбековыми президентской кампании Садыра Жапарова. Они требуют опровержения информации.

По данным некоторых СМИ, истцы также требуют от Аспекова 1 млн сомов компенсации. Байгазинов отметил, что заявление только проходит процедуру регистрации, поэтому сумму иска уточнят позже.

12 мая на странице Аспекова в Facebook было опубликовано заявление о том, что Жээнбеков якобы профинансировал президентскую кампанию Садыра Жапарова на сумму 10 млн долларов.

Адвокат Сооронбая Жээнбекова Асылбек Кочкоров назвал «клеветой» заявление активиста и заявил о намерении экс-президента подать в суд на Мелиса Аспекова.

В пресс-службе действующего президента Садыра Жапарова назвали высказывания Мелиса Аспекова «наглой ложью и клеветой».

Источник: Азаттык