Названа максимально возможная продолжительность жизни человека

По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам.
Биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость.
Как сообщают «Известия», группа исследователей под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложила использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни. Уровень устойчивости ученые рассчитывали при помощи данных о физической активности, которые они получали с датчиков, прикрепленных к участникам исследования.
По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.
Как заявил Федичев, ученые пришли к выводу, что возрастной предел, который приводит к смерти, «является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека».
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!