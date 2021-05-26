С 1 июня перерегистрация авто в КР подешевеет

Общенациональная кампания по беспошлинной перерегистрации автомобилей стартует 1 июня.

Об этом сообщает ГРС КР.

Граждане и юридические лица, купившие новые автомобили или желающие перерегистрировать свои машины в рамках акции, не будут оплачивать 0,3% от среднерыночной стоимости авто. Перерегистрация по нулевой ставке поможет избежать ряда споров и недоразумений, возникающих при взыскании штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Стоимость переоформления автомобиля в период акции — 1 тысяча 360 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя.

«По желанию продавца и покупателя при перерегистрации без изменения территории есть возможность не менять государственный регистрационный знак автомобиля (не важно — трех- или четырехзначный номер). По желанию владельца при снятии машины с учета номерной знак может месяц храниться в ГУ «Автомобиль» и прикрепляться к вновь приобретенному авто. Таким образом, если вы не купите новый номерной знак, стоимость перерегистрации машины снизится до 460 сомов», — отмечают в ГРС.

Кабмин просит всех автовладельцев регистрировать свои автомобили на свое имя, воспользовавшись национальной кампанией и льготами. Акция продлится до 31 декабря 2021 года.

Источник: reporter.kg