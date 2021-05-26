(Видео) Певица Анжелика выпустила собственный парфюм

Певица Анжелика выпустила именной парфюм.

Презентация продукта состоялась накануне в Бишкеке.

«Спасибо всем за поддержку и теплые пожелания. Я сегодня летала от счастья! И волновалась, и радовалась. Не передать словами чувства, которые были весь вечер. Приятно, что парфюм LIKA DE PARIS понравился всем гостям. Продали все 150 флаконов. Ждем следующую партию», — написала певица в соцсети.

Она добавила, что вскоре презентация ее продукта пройдет во всех областях Кыргызстана и в Москве.

Источник: reporter.kg