Верховный суд поставил точку по вопросу отмены выборов в Токмаке

Напомним, итоги выборов в местные кенеши также отменили в Бишкеке и Оше.

ВС оставил в силе решение Административного суда Бишкека относительно отмены итогов выборов депутатов местного кенеша Токмака.

Таким образом, итоги голосования 11 апреля там аннулированы, и пройдут повторные выборы.

Напомним, ЦИК аннулировала итоги выборов на ряде участков. Партия «Эмгек» обратилась с жалобой в Административный суд. Тот ее отклонил, но Верховный суд вернул жалобу обратно. Административный суд рассмотрел вопрос повторно и оставил свое первое решение без изменений — жалобу партии не удовлетворять.

Напомним, итоги выборов в местные кенеши также отменили в Бишкеке и Оше.

Источник: reporter.kg